Una giornata importante, per Giorgio Chiellini. Sia per la vittoria, ma certamente anche per un traguardo atteso a lungo dal capitano bianconero. Il centrale, infatti, ha toccato quota 529 partite ufficiali con la Juventus, salendo al quarto posto in solitaria nella storia del club. Contro il Napoli aveva raggiunto Giuseppe Furino, e adesso il quarto spot è tutto suo. E in attesa di capire quale sarà il suo futuro, Chiello è carico per un finale di stagione finalmente da protagonista.