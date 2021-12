Giorgioe Leonardoa caccia di un premio. Nel tardo pomeriggio di oggi (alle 17.00 ora italiana), i due "senatori" dellaconcorreranno per il riconoscimento di miglior difensore aidi Dubai: in lizza nello stesso ruolo anche Trent Alexander-Arnold, César Azpilicueta, Rúben Dias e Antonio Rüdiger.In corsa tra gli italiani, poi, figurano Gianluigi(miglior portiere) e Roberto(miglior allenatore), grazie anche al successo a Euro2020 della squadra azzurra che, non a caso, può essere incoronata come migliordell'anno. In palio anche un premio per il miglior giocatore in senso assoluto, che vede tra i candidati Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah. Tra le migliori squadre di club, infine, sono state indicate Al Ahly, Al Hilal, Atlético Madrid, Chelsea, Flamengo e Manchester City.