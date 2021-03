fotogallery

Nel giorno del suo diciottesimo compleanno, il giovane attaccante della Juve talento della formazione Primavera di cui si parla un gran bene , riceve su Instagram degli auguri speciali da parte della sorella maggiore: "Alla persona più importante della mia vita" gli scrive la ragazza in una story. I due in effetti, stando ai rispettivi profili social, sono legatissimi; lei si è da poco trasferita a Milano per seguire un master, dopo aver ottenuto a Roma una laurea in ingegneria meccanica. Ma le sue foto (di cui vi offriamo una raccolta nella nostra) evidenziano anche un lato decisamente più sbarazzino…