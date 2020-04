La Juventus non smette di guardare al futuro, studiando le mosse migliori per rinnovare il prorprio centrocampo. Così, ecco che il nome di Gaetano Castrovilli della Fiorentina rimbalza a più riprese, anche se i bianconeri non sono i soli nella corsa all'ex Cremonese. Infatti, come riporta Tuttosport, continua il pressing dell'Inter, che sul piatto potrebbe mettere Gagliardini e/o Nainggolan, oltre a Dalbert, già in prestito a Firenze. Inoltre, si registra anche un interessamento del Milan, che aumenta così la concorrenza per giovane centrocampista nel giro anche della Nazionale.