Si fanno sempre più insistenti le manovre di mercato della Juve nei confronti del laterale del Genoa Andrea Cambiaso. Le posizioni in bilico di Pellegrini e Alex Sandro infatti, destano preoccupazione all'interno dell'ambiente e proprio per questo Madama vorrebbe definire l'operazione a stretto giro di posta. La chiave per arrivare alla fumata bianca potrebbe essere l'inserimento di Dragusin, per il quale il Genoa incontrerà in giornata proprio l'agente del calciatore.