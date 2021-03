1









Leonardo Bonucci via dalla Juventus in estate? A rilanciare lo scenario è la stampa francese, che parla nuovamente di un'ipotesi PSG per il difensore centrale bianconero. Una cessione che potrebbe arrivare a fronte di un'offerta importante e che sicuramente sarà relazionata al possibile addio di Giorgio Chiellini. Sì, perché con il suo rinnovo da discutere, la Juve valuta il futuro: dietro al momento ci sarebbero solo De Ligt e Demiral, oltre a Bonucci.