Il 22 febbraio 2017 labatteva il2 a 0 grazie alle reti di, ipotecava il passaggio del turno in Champions League e cominciava la cavalcata che sarebbe terminata solo nella finale di. L’immagine della serata, quella che tutti ricordano, però,. Quella sera, il difensore centrale fu escluso dalla lista dei convocati dopo una lite con Massimiliano. Nel momento di maggior difficoltà della squadra, Massimiliano, ieri contro il Monza, ha deciso di fare a meno di Leonardo. “Scelta tecnica”, così ha commentato Marco. Tra chi oggi commenta sui giornali, però,. Questa è la Gazzetta dello Sport: “Forse ad Allegri non sono piaciute le sue parole nel post Benfica («Sono preoccupato, facciamo fatica a fare tutto, non so se è un fatto fisico o mentale»). Timore condiviso da buona parte della squadra e anche dalla società”. Simile la posizione di Repubblica: “agli occhi dell’opinione pubblica l’unico colpevole resta Allegri. Che probabilmente non ha gradito le esternazioni di Bonucci dopo il ko col Benfica, se lo ha messo in panchina”.