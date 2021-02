"Vittoria importante e positiva. Avanti tutta così in un campionato che sta entrando nel vivo. Obiettivo adesso è dimenticare questa prestazione e pensare alla prossima gara...Zero alibi". Queste, le parole di Leonardo Bonucci attraverso i suoi social. Il difensore bianconero si è fermato sul finire della scorsa partita per un problema muscolare. Al momento nessuna indicazione dagli esami di rito svolti dal centrale, che a prescindere dovrebbe saltare la sfida di martedì sera con l'Inter. Sì, perché si ritorna subito in campo: martedì c'è il ritorno delle semifinali contro l'Inter di Antonio Conte.