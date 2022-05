Dove sarà il futuro di Federico Bernardeschi? Ormai in uscita dalla Juve, che saluterà il 30 giugno alla scadenza di contratto, l'esterno toscano sta valutando tutte le proposte ricevute per il tramite del suo agente Federico Pastorello, che nei mesi scorsi ha già ascoltato le richieste di informazioni - mai trasformatesi in vere e proprie offerte - di Milan, Inter e Napoli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ora per l'ex viola è più probabile un trasferimento all'estero, e in particolare in Premier League dove si sono fatti avanti diversi club tra cui in particolare il West Ham. Sembra esserci l'Inghilterra, quindi, nel destino del classe 1994, che insieme alla sua famiglia si sta prendendo tutto il tempo necessario per valutare l'ipotesi migliore e poi preparare i bagagli. Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane.