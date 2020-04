1









Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Barcellona continua a seguire Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus, infatti, è nel mirino dei blaugrana fin dalla scorsa estate, quando, in occasione di un possibile passaggio di Rakitic alla Juve, si era ipotizzato in uno scambio che non si è più concretizzato. Vista la posizione marginale nel progetto tecnico, dopo prestazioni opache nelle ultime settimane prima dello stop, Bernardeschi potrebbe partire, anche se oggi sono arrivate le parole di stima del Ct. Roberto Mancini.