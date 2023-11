La Juve si guarda intorno con la volontà di dotare la fase offensiva di un giocatore in più di talento. In questo senso resta sempre viva la pista che potrebbe portare a Domenico Berardi del Sassuolo. Come riporta Tuttosport, "l’idea del prestito in estate aveva fatto capolino salvo poi scontrarsi con i desiderata della società emiliana. Ma nel calcio come nella vita niente è eterno e tutto risulta in via di trasformazione, per cui non ci sarebbe da stupirsi se la trattativa dovesse ripartire con un esito differente". L’idea del prestito può aiutare ad avvicinare le parti.