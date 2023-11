Stando a Tuttosport, laè sempre vigile sul fronte Domenico, ma in vista del mercato di gennaio potrebbe esserci anche un altro fattore da tenere in conto per un eventuale assalto, al di là dell'aspetto economico: stiamo parlando della posizione in classifica del, che al momento è appena a tre punti di distanza dalla linea della salvezza e, qualora non dovesse migliorare il proprio rendimento, difficilmente acconsentirebbe a privarsi della sua "stella", del giocatore che ha sempre fatto la differenza. In estate i neroverdi avevano valutato il fantasista 30 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dai bianconeri.