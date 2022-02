1









Plusvalenza? Sì, ma ridotta. Ammonta a 25 milioni di euro l'operazione potenziale per il passaggio dalla Juve al Tottenham di Rodrigo Bentancur, analizzata nei dettagli da Calciomercato.com. Tutte le cifre dell'affare sono indicate nel comunicato dello stesso club bianconero: "​Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l'accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione a titolo definitivo [...] di Rodrigo Bentancur Colmán a fronte di un corrispettivo di € 19 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 6 milioni [...]". Alla luce di questi numeri, la plusvalenza derivata dall'affare è di soli 4 milioni di euro: i 6 milioni di potenziali bonus, infatti, non possono essere iscritti a bilancio finché non completati, dunque la plusvalenza va calcolata partendo soltanto dai 19 milioni di valutazione immediata.



Come rilevano i colleghi di Calciomercato.com, "analizzando il bilancio chiuso al 30 giugno 2021 dalla Juventus, è però chiaro come di questi 19 milioni, di fatto oltre 9 siano stati "persi" arrivando ai soli 4 milioni di euro di plusvalenza finale. Il costo storico del cartellino di Bentancur era infatti di circa 15 milioni, con un valore residuo a bilancio al 31 gennaio 2022 di 5,823 milioni di euro. Cosa significa? Che non considerando commissioni ad agenti e la percentuale sulla futura rivendita da garantire al Boca Juniors, la plusvalenza sarebbe stata di 13,7 milioni. Di questi, solo 4 sono diventati plusvalenza poiché 9,176 milioni sono stati dirottati in commissioni (circa 6,7 al Boca e 2,5 agli intermediari). È per questi motivi che, almeno finora, la Juventus, aveva preferito non considerare l'addio dell'uruguaiano puntando su altre piste in uscita". L'acquisto di Dusan Vlahovic, però, ha spinto a cambiare i piani.