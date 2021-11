Per innervare il centrocampo di nuova linfa, la Juventus sta pensando anche a far rientrare in anticipo dal prestito al Genoa Nicolò Rovella. Si tratta di una delle alternative low cost ad Aurelien Tchouameni, necessarie per risparmiare soldi e metterli sul colpo Vlahovic. Ma chiaramente non si possono fare i conti senza l'oste, che in questo caso risponde al nome di 777 Partners, nuovi proprietari americani del club ligure. Cosa ne pensano loro?

Come rivela Calciomercato.com, il Genoa statunitense non è particolarmente bendisposto nei confronti di questa soluzione: acconsentire a dar via il 20enne regista già a gennaio vorrebbe dire privarsi di un elemento importante per la lotta salvezza, e non sarebbe un gran biglietto da visita per la nuova compagine societaria. Se la Juve vorrà percorrere la strada "Rovella a gennaio" fino in fondo e non accontentarsi di accoglierlo a fine stagione come da accordi, dovrà darsi da fare per convincere il nuovo Grifone made in Usa.