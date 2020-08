Quando arrivano i nuovi acquisti? Se per Kulusevski non ci sono dubbi - arriverà il 24 a Torino, giorno del ritiro -, per Arthur invece sorge qualche dubbio. Scrive Gazzetta: "Lo svedese si unirà ai nuovi compagni sin dal primo giorno di ritiro, fissato per il 24 agosto, il brasiliano invece potrebbe dover attendere fine mese (così come prevedono gli accordi siglati con il Barcellona). La dirigenza bianconera sta lavorando per convincere i blaugrana a liberare il giocatore con qualche giorno di anticipo, cosa che permetterebbe a Pirlo di iniziare subito a definire la sua precisa collocazione in campo. Sì perché, se è chiaro che Kulusevski e Arthur avranno un ruolo da protagonisti, c'è ancora da stabilirne ruolo e compiti in campo".