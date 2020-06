Arthur alza il muro, ma per Juventus e Barcellona non è ancora finita. Il centrocampista brasiliano continua a dire no ai bianconeri, ferma la volontà di non lasciare i blaugrana e imporsi in Catalogna, ma per le due società non è ancora stata messa la parola fine alla vicenda e il pressing sul giocatore continua. Lo racconta Calciomercato.com, che sottolinea come il bilancio piange e portare a termine lo scambio con Miralem Pjanic sarebbe vitale per arrivare a un affare che permetta di realizzare plusvalenza senza sborsare un euro. Entro il 30 giugno? Non necessariamente, perché le scadenze in ottica Fair Play Finanziario potrebbero slittare causa pandemia.