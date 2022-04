La Juventus vuole arrivare a Nicolò Zaniolo in estate. La Roma non ha ancora fissato le cifre per la cessione del giocatore azzurro. Stando a quanto riporta SkySport dipenderà tutto dalla società giallorossa perchè la Juventus non vorrebbe fare follie per accaparrarsi Zaniolo ma vorrebbe trattare su una cifra abbordabile.