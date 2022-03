Un obiettivo di mercato della Juventus è il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic. Stando a quanto riferisce Leggo in edizione Milano la Juventus potrebbe far leva sulla volontà del centrocampista di far un salto in una squadra più blasonata. Il contratto del giocatore scade nel 2024 e la trattativa con Sergio Lotito non sarà semplice, tuttavia la Vecchia Signora potrà far leva su eventuali contropartite da offrire ai biancocelesti.