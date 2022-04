1









La Juventus deve rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Sono molti i profili sondati dalla dirigenza bianconera per la sessione estiva di calciomercato. Un nome che tiene sempre banco però è quello del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Dall'altro lato anche Maurizio Sarri è alla ricerca di rinforzi per la zona centrale del campo. Sergej molto probabilmente lascerà la capitale in estate, per sua scelta.



SITUAZIONE - In pole position per il centrocampista restano Manchester United e Paris Saint Germain. Ma attenzione alla Juventus, come riferisce Il Messaggero. A Maurizio Sarri piace molto Nicolò Fagioli, centrocampista di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito alla Cremonese. Potrebbe essere lui la chiave di scambio per portare la Juventus in pole position e riuscire ad arrivare al centrocampista biancoceleste che è obiettivo di mercato da qualche stagione a questa parte.