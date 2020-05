Houssem Aouar, centrocampista classe '99 del Lione, è ormai da tempo in orbita Juventus. Con l'incrocio di Champions tra le due squadre, si era parlato di un vero e proprio interesse, anche se il presidente francese Aulas abbia sempre messo in chiaro tutti sul valore di Aouar. Oggi però, come riporta Il Corriere dello Sport, i 70 milioni di allora non sono più una cifra realistica, molto più facile ipotizzarne 50: per questo, Aouar potrebbe essere un'occasione per Fabio Paratici, malgrado la nutrita concorrenza. Su di lui, infatti, ci sono anche Manchester City, Psg e Liverpool.