È vero, c'è chi ha fatto meglio (l'). Ma tutto si può dire quest'anno tranne che lasia partita male in Serie A: 10 i punti conquistati sui 12 disponibili per i bianconeri, che dopo l'ottimo esordio in trasferta contro l'sono incappati in un passo falso in casa con ilper poi riprendersi subito battendo l'prima e lapoi. E proprio la formazione del tanto discusso ex Mauriziorappresentava per la Vecchia Signora il primo ostacolo significativo della stagione: la squadra di Massimilianolo ha superato brillantemente, con un secco 3 a 1 che nemmeno qualche polemica per l'arbitraggio - con il conseguente silenzio stampa dei biancocelesti - ha potuto ridimensionare, ma che anzi ha lasciato in dote tanti segnali positivi a partire dalle ottime prove di Dusane Federico, entrambi decisivi rispettivamente con una doppietta e un gol.Niente male, insomma. Anche perché, mentre già nei prossimi giorni le principali candidate al titolo dovranno iniziare a concentrarsi sugli impegni europei,. Già perché, se qualcuno se lo fosse dimenticato, l'ultimo a vincerlo in casa bianconera è stato proprio quel Maurizio Sarri che ieri è uscito dall'Allianz Stadium con la coda tra le gambe, sconfitto da quel tecnico che è sempre stato agli antipodi rispetto a lui per idee di gioco e che la Juve ha richiamato quasi a voler dimenticare il prima possibile la sua gestione (e quella successiva di Andrea).. E i più scaramantici possono iniziare a segnarsi un dato. Anche in quella stagione infatti, esattamente come in questa, la Juve aveva raccolto 10 punti nelle prime 4 giornate, cosa che poi non è più riuscita a fare nè con Pirlo nè con lo stesso Allegri. Per capire se l'aria è davvero cambiata bisogna forse attendere ancora qualche partita, ma la sensazione è che la strada sia quella giusta.