Dopo una nottata che ha consentito adi alleviare quasi del tutto la, sia dallo stress che dall'irritazione, il malessere sembra essersi attenuato. Questo stato d'animo era stato innescato dalla prestazione al di sotto delle aspettative della sua squadra nel debutto allo Stadium, nonché dalle forti polemiche sollevate dai rappresentanti del Bologna riguardo al rigore non concesso. Come scrive Tuttosport, l'allenatore aveva espressamente evitato la conferenza stampa post-partita, probabilmente per preservare la sua salute fisica evitando ulteriori provocazioni davanti alle telecamere. Il rischio di lasciarsi andare a risposte troppo impulsive e a parole fuori luogo era troppo elevato, considerato l'irritazione accumulata.Sembra che ciò che abbia particolarmente infiammatosiano state le, poiché l'amministratore delegato del Bologna, Fenucci, aveva preceduto Allegri in televisione. Allegri avrebbe voluto essere il primo a parlare per sottolineare che c'erano anche due situazioni di rigore a favore della Juventus. In particolare, le affermazioni di Fenucci sulla "vittoria certa" del Bologna in caso di concessione del rigore sono state fonte di disappunto per Allegri. Questo perché, a suo avviso, non c'erano certezze sul risultato:Tuttavia, una volta lasciato lo Stadium,Il giorno seguente, il tecnico della Juventus era nuovamente alla Continassa per guidare l'allenamento dei giocatori che non erano stati schierati titolari nella partita di domenica. Questo rapido recupero è positivo, considerando che dopo il giorno di riposo odierno, dovrà prepararsi per la prossima sfida, una trasferta a Empoli.