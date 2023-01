Dopo la sosta Mondiale, latorna a guardare il calendario della seconda parte di stagione: fitto, come al solito, come è ormai d’abitudine nel calcio moderno. In programma un minimo di 26 partite tra campionato e primi turni di Coppa Italia ed Europa League; ma, che significherebbe giocare le finali di queste competizioni. Ancora, la volontà del tecnico livornese è quella di terminare l’anno calcistico aumentando il proprio palmares e portando almeno un trofeo al JMuseum.La società, in realtà, tiene l’asticella leggermente più bassa, come racconta il Corriere dello Sport: “la Champions resta l'obiettivo principale. Forse l'unico. È questo che la proprietà ha chiesto ad Allegri anche in questa fase di rivoluzione, il ruolo di Max oggi è quello di punto di riferimento totale e pure di garante nei confronti della squadra., in fondo il suo contratto scadrà solo nel 2025. Poi, nulla è definitivo in casa Juve, oggi in particolar modo. Ma sostanzialmente dipende da Max”.