Come racconta il Corriere dello Sport,ha mostrato di poter essere una sorta di regista offensivo: per caratteristiche arretra e viene incontro a prendere palla, smistando il gioco e permettendo alla squadra un’uscita comoda. Qualità che Max apprezza non poco, tanto da sottolineare che "Milik è un giocatore tecnicamente molto bravo". Non che Vlahovic non lo sia, ma proprio il compagno è l’esempio cui tendere. Allegri infatti ha sottolineato più volte come il gioiello serbo debba migliorare proprio sotto l’aspetto della pulizia tecnica e della capacità di assecondare la manovra senza frenesia.