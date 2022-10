Si fa sempre più complicata la posizione di Max Allegri sulla panchina della Juventus, con i tifosi che spingono per il divorzio tra l'allenatore e il club, ma con la società che al tempo stesso gli garantisce la massima fiducia.che è apparso poco lucido anche nelle dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa odierna, quando ha voluto ridurre al minimo storico, quasi all'inivisibilità, i realiche la squadra sta avendo sin dall'inizio della stagione. Secondo Max infatti, il problema che ha generato dibattito è quello legato ai troppi gol subiti in contropiede: ': col Maccabi in casa, le due situazioni laggiù, il gol a Firenze.subito., ma di attenzione. Quando facciamo la fase offensiva, chi non partecipa deve curare bene la fase difensiva'.I - Sicuramente anche questo contribuisce alle varie lacune che questa squadra sta mostrando, ma. Possiamo parlare di, possiamo andare avanti ancora per molto ma le problematiche elenacate sono più che sufficienti a fare emergere un quadro critico ben preciso. Sottolineare con la matita rossa le troppe reti subite in contropiede dunque è quasi deleterio, o almeno ne andrebbero evidenziati molti altri.