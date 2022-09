Come racconta Tuttosport, ci sono. Non sarà ancora la Juventus reale, per dirla come il tecnico, ma sicuramente quella che domenica ripartirà contro il Bologna sarà un po’ meno virtuale. Mancheranno ancora i lungodegenti di lusso ( Pogba e Chiesa ) e Angel Di Maria sconterà il primo dei due turni di squalifica (l’argentino salterà anche il Milan). Ma rispetto alla disfatta di Monza, e al netto dei rientri dalle nazionali, il “Conte Max” avrà più uomini e maggiori soluzioni.