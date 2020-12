Il CEO Rummenigge l’ha spiegato qualche giorno fa, la trattativa per il rinnovo di David Alaba è definitivamente naufragata e dal primo gennaio sarà libero di firmare con qualsiasi club per la prossima stagione. La vicenda ha da tempo catturato l’attenzione dei top club europei, come la Juventus, conscia di avere davanti a sé una grande concorrenza. Stando a quanto riporta Team Talk, la folta schiera di pretendenti si è arricchita anche del Manchester United, determinato a formulare un’offerta per il difensore austriaco.