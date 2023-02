Le parole dell'avvocatoa Tuttosport:TEMPISTICA - «Non opportuna. Penalizzare a campionato in corso condiziona, se non proprio falsa, il campionato, quale sia l’esito del percorso della giustizia sportiva. Non capisco la fretta di arrivare a giudizio, soprattutto perché non c’è neanche stato un rinvio a giudizio in sede penale. E non parliamo del tempismo della dichiarazione del vicepresidente del Collegio di Garanzia prof. Sandulli che con le sue dichiarazioni ha richiesto da parte del Coni un comunicato di chiarificazione: mi pare si siano raggiunti limiti difficilmente accettabili».