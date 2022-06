Luca Pellegrini verso l'addio alla Juve. Il sempre più probabile approdo in bianconero di Andrea Cambiaso spinge di fatto verso la porta di uscita l'esterno classe 1999, per il quale la Signora, secondo quanto riferito da Tuttosport, chiede almeno 10 milioni di euro. Sul giocatore si registra soprattutto il forte pressing del Fulham, che al momento è in pole rispetto alla concorrenza.