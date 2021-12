Lucaè intervenuto ai microfoni di DAZN nell'intervallo del match tra. Ecco le sue parole: "Sappiamo che il Venezia è un avversario ostico, soprattutto in casa. Hanno grandi qualità e spensieratezza, obiettivamente non hanno nulla da perdere contro di noi. Sappiamo le difficoltà che ci possono creare, dobbiamo stare attenti. Se sono in fiducia? Va bene così, mi sento bene, l'importante è che vinca la Juve, tutto il resto non conta".