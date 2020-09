Stavolta si fa sul serio e dopo il successo in amichevole contro la Slovenia per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato c'è un impegno decisamente più importante la sfida contro la Svezia Under 21 valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Gli Azzurrini sono in questo momento al secondo posto nel proprio girone alle spalle dell'Irlanda che però ha già due partite in più davanti a sé. Vincere sarà fondamentale per riportarsi sotto al primo posto, l'unico che garantirebbe la certezza della qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Svezia Under 21 (4-4-2): Dahlberg; Beijmo, Henriksson. Isherwood, Kahl; Bengtsson, Erlingmark, Ingelsson (C), Karlsson; Irandust, Almqvist.

Italia Under 21 (4-3-3) : Carnesecchi; Adjapong, Gabbia, Delprato, Pellegrini; Maleh, Carraro, Zanellato; Sottil, Pinamonti, Cutrone (C).