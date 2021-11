Alla fine, la novità in formazione, c'è stata: giocaal posto di Alex Sandro (non al meglio) nella(leggi le formazioni QUI ). Per il laterale italiano è la terza presenza stagionale in campionato, la seconda da titolare. Oltre agli otto minuti da subentrato con il Verona, infatti, Pellegrini aveva giocato dal primo minuto contro il Napoli, in una partita in cui Allegri si era trovato in emergenza assoluta. Allora fu una sconfitta per i bianconeri: oggi, in quella che sembra a tutti gli effetti un una squadra schierata con il 3-5-2 (ma sarà da vedere in campo), l'obiettivo di Pellegrini e Allegri è quello di centrare un risultato diverso.