"Mi sento diverso, più maturo ma è normale. Chi ha giocato qui sa cosa vuol dire giocare per la Juventus. Stando sempre a contatto con i campioni hai una crescita esponenziale. Ho fatto due esperienze fuori ma era giusto per trovare continuità, partite e minuti. Il sogno di ogni giocatore è giocare qui. La testa ti permette di crescere più in fretta". Parole di Luca Pellegrini, al termine di un'altra buona prova con la maglia della Juventus, in una serata per lui speciale e agrodolce: poteva arrivare anche il primo gol in Serie A, ma il gomito di Rabiot si è messo di traverso; è arrivata invece un'altra prestazione convincente e un'investitura importante nel post-match, quella di Andrea Barzagli: "Ormai sei un titolare della Juventus". IL MERCATO PUO' ATTENDERE? - Lo dicono anche i numeri: quella di ieri è stata la tredicesima da titolare quest'anno, la quinta di fila. Al netto di squalifiche e infortuni, di fatto è stato lui il vice Alex Sandro. Ruolo per il quale la Juve sta comunque sondando con insistenza il mercato: sono tanti i nomi venuti fuori, difficile stilare una graduatoria di preferenze. Al "solito" Emerson Palmieri, in prestito al Lione dal Chelsea, si affianca Renan Lodi dell'Atletico Madrid. La pista interna alla Serie A porta a Cambiaso del Genoa, mentre sullo sfondo restano Udogie dell'Udinese e Wijndal del'AZ. Ma la seconda parte di stagione di Pellegrini mette un po' meno fretta alla Juventus: se Alex Sandro partirà, il suo sostituto potrebbe già trovarsi alla Continassa.