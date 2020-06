Tutto dipende da Gollini. Il mercato dell'Atalanta ruota attorno al portiere prodigio, che dopo essere cresciuto al Manchester United potrebbe tornare in Premier League. La Dea, in questo senso, non valuterà un'offerta inferiore ai 30 milioni di euro: soldi freschi che potrebbero aiutare tantissimo in sede di mercato. Intanto, è fatta per l'arrivo del giovane Simone Muratore, centrocampista dell'Under 23 bianconera; poi sul taccuino resta anche Mattia Perin, che tornerà al termine del campionato a Torino per essere poi smistato altrove, magari a titolo definitivo. Infine, occhio al vero colpo nel mirino dei nerazzurri: Luca Pellegrini, ora al Cagliari, tornerà a Torino con un solo desiderio. Capire i progetti del club bianconero per lui.