Ci proverà ancora, Luca Pellegrini. Anche Mino Raiola ha caldeggiato la situazione e Pellegrini, per il terzo anno di fila, sarà chiamato a convincere l'allenatore della Juve a puntare su di lui dopo il ritiro. Non lo ha fatto con Maurizio Sarri, non c'è riuscito nemmeno con Andrea Pirlo. La storia cambierà con Max Allegri? Dipende da lui, la Juve di un vice Alex Sandro continua ad avere bisogno.