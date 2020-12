Due anni di contratto in più. Per Luca Pellegrini e la Juventus, un rinnovo a distanza: il giocatore, spedito in prestito al Genoa, ha però ritoccato l'accordo con i bianconeri, allungandolo di altre due stagioni. Dal 2023 al 2025, dunque. Altri due anni in cui avrà la possibilità di mettere al servizio della Juventus la sua corsa e il suo talento. Finora, l'ex Roma - che rimarrà a Genova in prestito fino a giugno - ha collezionato 10 presenze in Serie A e una in Coppa Italia.