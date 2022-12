Tra i giocatori in prestito ceduti dallaSecondo il Corriere dello Sport, difficilmente l'Eintracht Francoforte riscatterà il terzino bianconero. Sulle sue tracce c'è la Lazio e in particolare Maurizio Sarri. Il tecnico lo stima, al momeno non c'è ancora una trattativa ma per l'estate potrebbe diventare una pista calda.