Come racconta La Gazzetta dello Sport, nella lista dei partenti della Juve c’è anche Luca Pellegrini: il terzino sinistro fa parte della scuderia di Raiola e Vincenzo, cugino di Mino, sta già parlando con diversi club: avviati i contatti con Fulham e West Ham, la Juventus lo valuta sui 10-12 milioni. Restando alla fascia sinistra, Federico Cherubini in settimana incontrerà il procuratore di Andrea Cambiaso, terzino del Genoa su cui ci sono diverse squadre, in particolare l’Inter.