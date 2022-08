Allerta meteo social: potrebbero piovere parecchi commenti, e non tutti simpatici. La Juventus organizza le ultime manovre di mercato quando ormai è già nel pieno dell'ultimo mese di compravendite. Ogni mossa è legata a un'altra, per arrivare allo scacco matto al calciomercato serve ancora muovere diverse pedine.Il primo nome resta sempre quello di: c'è un accordo tra la Juve e il giocatore, ballano ancora diversi milioni con l'Eintracht. Il club sembra però convinto di puntare sull'esterno serbo, rendendo a questo punto necessarie ben due uscite per arrivare a Leandro. Una è già segnata ed è quella di. La seconda - ed è la più sorprendente - porterebbe a Luca, in attesa dell'offerta giusta. A quel punto lapotrebbe non sostituirlo e considerare Kostic nella batteria degli esterni, oltre a Cuadrado, Danilo, De Sciglio e Alex Sandro. E aumentano le chance di vedere i bianconeri con una difesa a 3...