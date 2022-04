Come racconta La Gazzetta dello Sport, la cessione temporanea è opzione possibile anche per Luca Pellegrini, che in alcune gare in stagione si è dimostrato soluzione credibile sulla fascia sinistra (attese conferme in queste ultime sette). L’idea della Juve, che cercherà un’alternativa ad Alex Sandro, è fargli fare una stagione da titolare altrove per poi vederlo rientrare come alternativa al nuovo titolare alla scadenza del contratto del brasiliano (2023).