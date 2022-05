Come racconta Gazzetta, Luca Pellegrini rischia di saltare la prossima, dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia sinistra in uno scontro con Morata nell’allenamento (aperto ai giornalisti e tifosi dei club) di ieri. L’infortunio del terzino non è grave, ma i tempi sono stretti e contro il Genoa non ci sarà: si cercherà un recupero per la finale di Coppa Italia.