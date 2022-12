Luca Pellegrini si è trasferito in estate in prestito all'Eintracht Francoforte in prestito dalla Juventus. Sta trovando però poco spazio nel club, infatti il terzino italiano ha collezionato dall'inizio soltanto 8 gettoni di presenza, quattordici le presenze ufficiali considerando anche quelle da subentrato in 22 gare disputate. Troppo poche rispetto alle aspettative iniziali. Proprio per questo, stando a quanto riferisce Gazzetta.it il terzino della Juventus potrebbe voler cambiare aria.PELLEGRINI - Luca Pellegrini, cresciuto a Roma nelle giovanili della società giallorossa, avrebbe infatti il desiderio di fare ritorno nella capitale. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, sarebbe un suo grande estimatore e sarebbe disposto a chiamare il terzino classe 1999 alla sua corte. La Lazio a gennaio dovrà far fronte al problema legato all’indice di liquidità. Per questo Pellegrini rappresenta un’occasione interessante. La Lazio spera di chiudere attorno agli 8 milioni, la Juventus ne chiederebbe 10.E PARISI? - Un altro obiettivo di mercato però è Fabiano Parisi, che piace sia a Juventus che a Lazio. Terzino di proprietà dell'Empoli. Sul giocatore però c'è l'interesse di molti club da superare. Il prezzo di Parisi infatti non sarebbe inferiore ai 15 milioni di euro.