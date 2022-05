Fuori per il Genoa. I primi verdetti, in attesa di ulteriori accertamenti, vedono Luca Pellegrini out per la prossima partita di campionato della Juventus, ossia quella di Marassi di venerdì sera, proprio contro i rossoblù. Sarebbe stata la gara dell'ex per Luca, che ha vestito la maglia del Grifone nella scorsa stagione. E invece, uno scontro di gioco con un compagno l'ha costretto anzitempo a uscire dal campo.



CAVIGLIA - Il problema, come raccontato durante l'allenamento, è alla caviglia sinistra: secondo quanto raccolto da Sky Sport si tratterebbe di una distorsione piuttosto dolorosa. Si attendono ulteriori accertamenti, anche per capire l'entità del problema e se Pellegrini, oltre al Genoa, rischi di saltare anche la finale di Coppa Italia contro l'Inter.