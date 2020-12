Brutte notizie in casa Genoa, e di rimbalzo anche per la Juventus. Perché Luca Pellegrini, terzino sinistro in prestito secco al Grifone tornerà nel 2021, a causa di un fastidio muscolare che lo ha costretto ad uscire all’intervallo della sfida contro il Milan. È quanto riporta l’Ansa, secondo cui Pellegrini salterà le ultime due gare del 2020 contro Benevento e Spezia e tornerà a disposizione solo alla ripresa del campionato, per la gara del 3 gennaio contro la Lazio.