Lucain partenza da Torino: la prossima direzione è Francoforte, che raggiungerà con un volo di linea. L'esterno bianconero è pronto a firmare per l'Eintracht, sarà lui il primo sostituto di Filip Kostic, che ha fatto invece il percorso inverso.Pellegrini lascia la Juventus dopo una sola stagione, nella quale ha collezionato 21 presenze e 1 assist. E' alla sua prima esperienza all'estero, dopo aver giocato con le maglie di Roma, Genoa, Cagliari e appunto Juve.Oggi, la partenza per la Germania. Poco dopo l'arrivo, ecco le visite mediche e poi la firma, con la conseugente ufficializzazione dell'affare. Il giocatore parte in prestito secco: ha un contratto con i bianconeri fino al 2025.