Luca Pellegrini ha parlato a Dazn. Le sue parole:



PRIMO GOL - "Non è stato il massimo. Meno male che non ho esultato (ride ndr). Va bene così perchè abbiamo capovolto il risultato e vinto la partita".



PUNTO FISSO - "Da inizio anno sto lavorando come tutti per migliorare. Sono contento di trovare continuità perchè vengono più semplici le cose, ti senti meglio. Sono contento di poter contribuire così almeno in questo ultimo periodo".



GOL ANNULLATO - "Non l'ho ancora rivisto, non ho capito subito cosa fosse successo. Se da regolamento è giusto però va bene così. Se la palla colpisce il braccio e va in porta è corretto annullarlo".



CRESCITA - "Mi sento diverso, più maturo ma è normale. Chi ha giocato qui sa cosa vuol dire giocare per la Juventus. Stando sempre a contatto con i campioni hai una crescita esponenziale ma è normale. Ho fatto due esperienze fuori ma era giusto per trovare continuità partite e minuti. Il sogno di ogni giocatore è giocare qui. La testa ti permette di crescere più in fretta".



QUALITÀ - "La spensieratezza che potevo avere a Cagliari qua è diversa. Trovando continuità mi viene naturale calciare in porta. Giocando un po' di più i gol e gli assist arriveranno".