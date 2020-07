La Roma riparte da Lorenzo Pellgrini. Il centrocampista giallorosso vuole rinnovare nonostante l'interesse di tanti top club come la Juventus. Secondo quanto riporta Sky Sport la volontà sia del calciatore che del club è quella di proseguire insieme tanto che lo stesso Pellegrini non sarebbe interessato ad ascoltare offerte che possono arrivare sfruttando la clausola da 30 milioni facilmente pagabile dai club interessati. Il giocatore però ha fatto la sua scelta, nelle prossime settimane i nuovi, e forse decisivi contatti, per mettere la firma sul nuovo accordo.