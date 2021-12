Problema al polpaccio per Luca, uscito dal campo al minuto 68. Il terzino bianconero ha richiamato l'attenzione della panchina dopo il problema muscolare patito nell'ultimo intervento. Allegri non ha tardato la sostituzione, chiamando subito Alex Sandro, pronto a dare il cambio a Pellegrini. Staremo a vedere le condizioni: il giocatore è uscito sulle sue gambe ed è rimasto per ora in panchina.