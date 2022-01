6









Filtra ottimismo in casa Juve per Pellegrini e Kaio Jorge. Se ieri i due giocatori avevano saltato la seduta di allenamento a causa dell'influenza, quest'oggi sono tornati entrambi a lavorare alla Continassa, seppur a parte rispetto al resto della squadra. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma la loro presenza per il big match di giovedì sera contro il Napoli appare più probabile.



Buone notizie, insomma, per Massimiliano Allegri, che certamente dovrà fare a meno di Chiellini, Arthur e Pinsoglio, positivi al Covid, così come di Danilo, che dovrebbe tornare a disposizione verso la metà di gennaio. Da escludere per Pellegrini, però, una partenza da titolare, come in molte delle ultime uscite dei bianconeri: con tutta probabilità il classe 1999 lascerà il posto dal primo minuto ad Alex Sandro e, salvo ricadute, si accomoderà in panchina.