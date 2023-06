Luca Pellegrini ha pubblicato sui social un video dei sei mesi passati con la maglia della Lazio scrivendo "Grazie". Un messaggio d'addio ai biancocelesti?. Il terzino di proprietà della Juve non è stato riscattato per 15 milioni ma la Lazio vorrebbe comunque tenerlo. La Juve dall'altra parte, spera di inserirlo in un'eventuale trattativa per Milinkovic Savic.